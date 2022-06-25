Как информирует «НБН», такое заявление в пятницу, 24 июня, озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен, предоставляя ответ на вопросы корреспондента СNN.

Дословно из заявления Энтони Блинкена:

«Какое право имеет Россия требовать такое? Есть ли в этом логика, чтобы настаивать на проверке суверенных кораблей Украины, которые выходят из украинских портов в другие государства? Это всякого смысла лишено!».

Государственный секретарь США высказал мнение, что заявление Москвы относительно необходимости проверки кораблей Украины «создает потенциальный риск меры российских кораблей для нападения на Одессу».

При этом Энтони Блинкен добавил:

«Как следствие, граждане Украины должны иметь уверенность, что делая во что бы то ни стало для выхода своих кораблей из порта, Россия не воспользуется своим требованием и не ее корабли не зайдут для нападения на Одессу».

Помимо того, Энтони Блинкен высказал слова поддержки работе Организации объединенных наций. Как известно, она сейчас пытается найти решение о разблокировании портов, а также вывозе продовольствия из Украины.

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