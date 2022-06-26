Как информирует «НБН», в сообщении ведомства отмечается следующее:

«Руководство учреждений, а также организаций Гомельской области было предупреждено о том, что подразделения Вооруженных сил России могут быть возвращены на территорию региона».

В это же время отмечается, что российские войска намерены увеличить присутствие оперативно-тактической авиации в Беларуси. Официально это будет сделано для якобы совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений, а также подразделений противовоздушной обороны.

«Для того, чтобы осуществить это, в планы внесен перелет десяти самолетов на аэродром «Барановичи», — добавили в сообщении.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что риск вторжения армии Беларуси в Украину в настоящее время отсутствует.