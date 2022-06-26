Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, по итогам саммита «Большой семерки» лидеры стран заявили:

«Мы продолжим всячески оказывать поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Это и финансовый, и гуманитарный, и военный с дипломатическим секторами. Мы будем на стороне Киева столько, сколько это будет нужно».

Примечательно, что такого рода заявление имеет большой смысл на фоне слов некоторых лидеров стран, к примеру Германии и Франции, об открытости переговорного процесса относительно прекращения боевых действий между РФ и Украиной.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали некоторую информацию о саммите G7, который состоялся на территории Германии.