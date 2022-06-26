Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны.

Из сообщения, обнародованного ведомством РФ непонятно, где именно Шойгу проверял войска РФ – в Украине, или России. Но средства массовой информации страны-агрессора утверждают, что генерал армии Российской Федерации находится на временно оккупированных территориях Востока Украины.

Отмечается, что Шойгу якобы заслушал доклады командующих по текущей обстановке, а также действиях Вооруженных сил Российской Федерации на главных операционных направлениях.

Помимо того, Сергей Шойгу раздал военным РФ награды. В частности, речь идет о медали «Золотая Звезда» и Ордена мужества российским военнослужащим, которые «проявили героизм и самоотверженность во время выполнения боевых заданий» на преступной войне против Украинского государства.

Напомним, один из бывших главарей донецких террористов Игорь Гиркин активно продолжает критиковать Сергея Шойгу и действия власти РФ.