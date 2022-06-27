В интервью Financial Times глава ГУР МОУ сообщил, что в Российской Федерации и на оккупированных территориях страной-оккупантом будут проведены диверсионные операции, информирует «НБН».

Буданов отметил, что в захваченных РФ регионах Украины активизируется партизанская деятельность. Также издание напомнило об ударах по нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным объектам на территории страны-агрессора. При этом начальник украинской разведки отказался раскрыть, стоит ли руководство нашей страны за диверсиями в России.

В Кремле отреагировали на предупреждение Буданова, в частности пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе общения с росСМИ заявил, что в стране максимально усилены меры антитеррористической безопасности.

Ранее Буданов рассказал, что россияне проводят скрытую мобилизацию и продолжают пополнять свою оккупационную армию, поэтому не стоит ожидать уменьшения наступательного потенциала путинских войск. Он рассказал, какую тактику в войне должна использовать Украина.