Как информирует «НБН» со ссылкой на ISW, войска Российской Федерации вчера утром, двадцать шестого июня, нанесли массированный ракетный удар по столице Украины Киеву. Согласно предположению Института, это было якобы ответом с российской стороны на саммит «Большой семерки», который состоялся в Германии, 26 июня, и на котором обсуждалась помощи Украине.

Итак, в Институте отметили, что Москва всячески продолжает манипулировать законодательством Российской Федерации, чтобы проводить «тайную мобилизацию» для продолжения военных действий на территории Украины.

Кроме того, в сообщении говорится, что руководитель Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками ЮВО Дворникова Александра руководит так называемой «спецоперацией» на территории Украины.

Напомним, ранее целый ряд российских средств массовой информации намекнул на то, что на временно оккупированную территорию Украины прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.