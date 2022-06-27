Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BBC, первая партия из четырех РСЗО HIMARS уже находится на территории Украины. В оборонном ведомстве США добавили, что уже совсем скоро в Украину прибудет и вторая партия такого вооружения.

Во время брифинга представитель Пентагона заявил, что следующая партия пусковых установок поступит в нашу страну в средине июля месяца.

Касательно тех четырех единиц РСЗО HIMARS, которые уже в Украине, то обслуживанием этой военной техники занимается экипаж, который прошел обучение как по эксплуатации, так и техническому обслуживанию и поддержке.

В Вашингтоне уже согласованы все нюансы по поставкам второй партии таких установок из четырех единиц в Украину. И несмотря на то, что конкретная дата пока не называется, известно, что произойдет это в середине июля месяца 2022 года.