Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом заявил бывший президент России, а нынче заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Согласно словам Дмитрия Медведева, власти Российской Федерации не намерены акцентировать свое внимание на объявления Литвы, которая всего лишь является якобы исполнителем решения Европейского Союза относительно санкций.

Дмитрий Медведев отметил:

«Будем говорить прямо. Ограничение транзита является частью той же самой «войны по распоряжению», которую Запад начал в отношении России. Конечно же, Москва примет необходимые меры. Причем они будут весьма жестокими».

При этом он добавил, что часть вероятных ответных шагов носит экономический характер и «способны перекрыть кислород соседям из Прибалтики, которые осуществляют враждебные действия».

Как ранее мы уже сообщали, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы ГУР МОУ Буданова о диверсиях в России.