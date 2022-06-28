Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», с таким заявлением сегодня, двадцать восьмого июня, выступил спикер оборонного ведомства Украинского государства Александр Мотузяник.

Дословно из заявления Мотузяника:

«Полеское и Волынское направление. Некоторые подразделения ВС Беларуси до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской области. Аналогичное наблюдается в Гомельской области. Минск пытается вести разведку воздухом вблизи украинской границы и границы с Польшей».

Помимо того, Мотузяник подчеркнул, что сейчас продолжает сохраняться угроза применения государством-агрессором Российской Федерацией ракетного вооружения, а также авиационных ударов с белорусской территории.

Ранее в генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о планах властей Беларуси увеличить численность своей армии.