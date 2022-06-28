Британский премьер выдвинул соответствующую инициативу на саммите «Большой семерки». Политик призвал научных деятелей из России, которые не чувствуют себя в безопасности в родной стране и не поддерживают насилие кремлевского диктатора, смело подавать заявку на переезд в Соединенное Королевство, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

Российские ученые в поисках безопасности могут массово отправиться в Британию, что лишит научной поддержки путинский режим.

Отметим, что программа Джонсона предусматривает возможность для ученых из Украины заниматься исследованиями в учреждениях Соединенного Королевства. Ожидается что из нашей страны переедут в Великобританию около 130 научных деятелей.

Ранее британский премьер-министр составил план помощи Украине в войне с Российской Федерацией. Джонсон озвучил конкретные шаги, которые должен сделать Запад, чтобы наша страна остановила вооруженную агрессию РФ.