Соратник кремлевского диктатора сообщил, что он видит большую угрозу в членстве Украины в НАТО, чем в присоединении к Альянсу Швеции и Финляндии, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

По мнению экс-главы РФ, опасность интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора заключается в проблеме территориальных споров, которые якобы нельзя урегулировать, и разном «понимании статуса регионов».

Политик предупредил, что Крымский полуостров для россиян навсегда будет частью их страны и любые попытки посягать на эту территорию будут расценены как оглашение войны. Если такой шаг предпримет государство-член Альянса, РФ будет конфликтовать со всем блоком НАТО, развязав Третью мировую войну.

Замглавы Совбеза России отметил, что интеграция Финляндии и Швеции в Альянс его стране «ничем не угрожает», но россияне продолжат наращивать силы у северных границ.

Напомним, что еще в мае из Москвы поступали угрозы в адрес Финляндии после того, как страна выразила желание вступить в НАТО. Тогда спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что это новая опасность для РФ.