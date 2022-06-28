Как информирует «НБН», на удар ракетами типа Х-22, которые россияне выпустили по ТЦ в Кременчуге при помощи авиации Ту-22 М3 из Курской области, отреагировал постом в социальной сети «Твиттер» президент Франции Эммануэль Макрон.

Дословно из обнародованного Макроном сообщения:

«Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге. Это абсолютный ужас. Мы разделяем боль с семьями тех, кто погибли. Гнев на такой позор!».

При этом в своей публикации Эммануэль Макрон подчеркнул, что «Русский народ должен видеть правду». Также он разместил видео последствий ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Напомним, ранее вчера, по состоянию на 19:30 сообщалось, что количество жертв ракетного удара по торговому центру достигло десяти человек. Однако уже сегодня данная информация обновилась. Так, согласно данным на утро, 28 июня, известно, что количество погибших выросло до восемнадцати человек.