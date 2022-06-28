Как пишет «НБН», об этом говорится на странице производителя БПЛА в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Представители бизнеса, а также обычные люди сбрасывались деньгами. Это были как большие, так и малые деньги. Все для того, чтобы достичь цели за несколько дней. Предприятие Baykar не будет принимать оплату за ТВ2. На фронт в Украину будет бесплатно отправлено три «Байрактара». Просим средства, которые были собраны, направить на помощь в борьбе украинского народа. Нас весьма затронула такая солидарность людей, а также их решительность перед, казалось бы, перед непреодолимыми вызовами».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Украинского государства были замечены новые виды беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».