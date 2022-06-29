Как информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel, заявление об этом сделала глава Министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт, а также ее коллега из Нидерландов Касья Оллонгрен. Об этом они сообщили во время саммита Организации Североатлантического договора, который проходил в столице Испании Мадриде.

Они анонсировали, что Украина получит еще шесть единиц этой артиллерии.

Не так давно глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что наша страна уже получила первые самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000. Более того, украинский экипаж полностью прошел подготовку и умеет использовать эту военную технику.

Также ранее Алексей Резников сообщил о количестве «Байрактаров», которые получили ВСУ с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину и планах на будущее по поставкам этих «птичек» в нашу страну.