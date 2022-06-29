Британский министр обороны заявил, что у российского президента-агрессора есть «синдром маленького мужчины», который определяет взгляд диктатора на мир и самого себя, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Минобороны Соединенного королевства, Путин смотрит на себя «взглядом мачо». Уоллес добавил, что такого комплекса у российского президента в избытке, который диктует поведение военного преступника.

Напомним, что киевский врач-психиатр Антон Михайлов заявил, что у главы Кремля есть проблемы с психикой, которые он регулярно демонстрирует на публике, помимо физических заболеваний.

Специалист проанализировал неадекватное поведение и болезненные идеи Путина. Он объяснил, почему диктатор садится за длинные столы и устаивает смонтированные встречи.