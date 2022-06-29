Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, которого процитировала «Фонтанка», в РФ сделали заявление о том, что они приняли решение не обменивать украинских военнопленных.

Дословно из заявления Бастрыкина:

«Нами было принято решение не отдавать их. Согласовали это, где положено. Так как они там думают себе, сдадимся, мол, и в семьи. Но нет. В ИВС, в СИЗО».

При этом Бастрыкин заявил, что две тысячи украинских военнопленных вчера прибыли уже. А Кирилл Буданов, являющийся главой разведки Украины, а также ответственным за обмен защитников Украины, заявил, что уже в ближайшее время он надеется освободить большое количество защитников Украины, которые попали в плен.