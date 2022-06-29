Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, опубликованное официальным ресурсом Следственного комитета Беларуси, судить будут трех мужчин, повредивших железнодорожное покрытие.

Известно, что их обвиняют в госизмене. Наказанием для мужчин может стать смертная казнь. Среди «рельсовых партизан» мужчины 29, 33 и 51 лет. Согласно версии следственных органов, в ночное время с двадцать восьмого февраля по первое марта эти мужчины подожгли релейный шкаф с оборудованием, которое является средством сигнализации на железной дороге.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Следствие установило, что преступные действия фигурантов, в частности по оказанию помощи иностранной организации в причинении вреда нацбезопасности РБ, являются предательством Родины и изменой государству».

В настоящее время все трое «рельсовых партизан» пребывают под стражей, а их имущество арестовано. Всем трем были предъявлены обвинения по четырем статьям. Это государственная измена, экстремизм, терроризм, умышленное повреждение путей сообщения. Согласно действующему в Беларуси законодательству, мужчинам может грозить максимальное наказание в виде смертной казни.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Беларусь сосредоточила у границы с Украиной шесть батальонов своей армии.