Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, Столтенберг заявил:

«Это весьма очевидный сигнал для Российской Федерации, что двери Североатлантического Альянса остаются открытыми».

Кроме того, во время пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит государств-участников Североатлантического Альянса, Столтенберг добавил, что за последнее время ситуация с заявками от Финляндии и Швеции продемонстрировала самый быстрый процесс рассмотрения заявок на вступление в НАТО.

Говоря о вопросе вероятных сроков завершения процедуры вступления вышеуказанных стран в НАТО, генсек организации отметил, что невозможно наперед сказать, когда именно она завершиться, так как принятием решения теперь должны заниматься парламенты государств-членов НАТО.

Напоследок он отметил:

«Насколько мне известно, определенные из парламентов уже начали процесс. Как следствие, я полагаю, что среди союзников есть сильное желание как можно быстрее ратифицировать».

Напомним, ранее в МВД Украины сделали заявление о поставках оружия НАТО для Украины.