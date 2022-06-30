Нелегитимный глава Беларуси отметил, что на территории его страны отсутствуют склады с ядерными боеголовками, при этом напомнил, что такие хранилища есть в Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на «БЕЛТА».

Лукашенко процитировал Путина, подчеркнув, что ядерные боеприпасы страны-оккупанта находятся в шести точках – на территории шести государств.

Белорусский диктатор добавил, что его страна и РФ еще не осуществили зеркальный ответ на тренировки авиации Запада по применению ядерного оружия. По его словам, Беларусь и Россия в этом вопросе продвинулись на полшага.

Отметим, что ранее глава Кремля заявил о намерении в ближайшем будущем передать Беларуси оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Такие ОТРК способны запускать ракеты с ядерным зарядом.