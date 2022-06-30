Кадры выступления российского президента-агрессора опубликовал блогер Necro Mancer в своем Twitter-аккаунте. Комментируя удар россиян по ТЦ «Амстор» в Кременчуге, диктатор цинично заявил, что Вооруженные силы РФ не обстреливают гражданские объекты, подчеркнув, что их «высокоточное оружие» всегда достигает целей, информирует «НБН».

По словам Путина, в торговом центре «нет никакого теракта», уверяя, что Украина якобы прячет западное вооружение во всяких ангарах, заводах, рынках, и случай с ТЦ в Кременчуге не исключение.

Пользователи соцсети не стали скрывать возмущения от лжи президента-агрессора РФ.

Отметим, что Путин безуспешно пытается втянуть в войну Беларусь. Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал о недавней встрече диктатора с Александром Лукашенко. Глава Кремля вышел из себя на переговорах, поскольку самопровозглашенный белорусский лидер увиливает от выполнения его требований.