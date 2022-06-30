Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение корреспондента «Европравды» из Мадрида, Байден сделал заявление об этом по результатам саммита Организации Североатлантического договора.

В частности, американский лидер подчеркнул, что американская сторона предоставила Украине помощи уже на семь миллиардов долларов США с того момента, как он находится в должности президента Штатов. Также, согласно его словам, Соединенные Штаты Америки намерены продолжать поддерживать Киев для отражения агрессии со стороны России.

Согласно его словам, в последующие дни Штаты намерены объявить больше поддержки для ВСУ. В частности, туда входят современные западные системы ПВО для Украины, больше артиллерии, а также боеприпасы. Еще в новый пакет военной поддержки нашей страны включены противобатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS. Помимо того, по данным Байдена, Киев получит еще больше РСЗО HIMARS от других государств.

Также ранее стало известно о том, что Украина получит от Германии и Нидерладнов дополнительно САУ Panzerhaubitze 2000.