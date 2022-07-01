Канцлер ФРГ утверждает, что российский президент-агрессор Владимир Путин «минимум год» осуществлял подготовку к полномасштабной войне с Украиной. Шольц утверждает, что это позволит главе Кремля затянуть вооруженную агрессию на долгое время, информирует «НБН» со ссылкой на CBS News.

В то же время председатель правительства Германии не может сказать, затянется ли война на годы, а также когда у российских захватчиков не будет возможности продолжать боевые действия или когда у них закончится оружие. При этом он убежден, что у путинской армии хватает сил и средств.

По словам Шольца, несмотря на то, что российский лидер не признает влияния санкций, ограничительные меры существенно воздействуют на экономику РФ, которая нуждается в мировых технологиях.

Другое мнение относительно сроков завершения российско-украинской войны у британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава правительства Соединенного Королевства верит в план изменения динамики боевых действий, озвученный Зеленским.