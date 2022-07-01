Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, Песков продолжает цинично врать россиянам и всему миру, что Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Дословно из заявления Пескова:

«Я хотел бы всем вам еще раз напомнить о словах президента России относительно того, что ВС РФ во время «специальной военной операции» не отрабатывают объекты гражданской инфраструктуры. Мы не стреляем в гражданских».

Таким образом, Дмитрий Песков продолжает врать о том, что российские захватчики якобы уничтожают исключительно склады, где хранится военная амуниция, а также предприятия, где ремонтируют военную технику и складируют боеприпасы. Также, согласно словам Пескова, Россия наносит удары якобы только по местам тренировок, сосредоточения, а также обучения наемников, в частности иностранных, и националистических элементов.

Чтобы получить какие-либо другие детали, Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Министерство обороны России.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что никаких военных объектов вблизи уничтожения жилого дома и базы отдыха в Сергеевке нет и близко.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Российская Федерация нанесла ночью ракетный удар по территории Одесской области.