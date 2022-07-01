Пропаганда страны-агрессора активизировалась после того, как украинские защитники выбили захватчиков с острова Змеиного. Рупоры путинского режима принялись усиленно врать россиянам о «больших достижениях» оккупационных войск в Украине, информирует «НБН».

В частности, псевдожурналистка Ольга Скабеева в эфире своего шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила о том, что Вооруженные силы России якобы уничтожили больше 1000 БПЛА Bayraktar украинских защитников. Пропагандистка добавила, что это будет считаться «мягкой силой» РФ. Соответствующий отрывок программы опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Скабеева не постеснялась преувеличить данные оборонного ведомства России, которое заявило, что российская армия расправилась с более 80 беспилотниками, что также далеко от реальности.

Солгала страна-оккупант и при озвучивании причин отхода ВС РФ со Змеиного. Представитель Министерства обороны России озвучил фейк, на который отреагировали в Офисе украинского президента.