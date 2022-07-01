Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении украинского посла в социальной сети «Фейсбук».

Дословно из сообщения Бондаря:

«Из оккупированного российскими захватчиками Бердянска в порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy. На основании письма Офиса Генерального прокурора к турецкой стороне обратились с целью принять немедленно меры. Мы имеем хорошую коммуникацию, а также мы тесно сотрудничаем с органами власти Турции. Имею убеждение в том, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины».

Насколько известно, ранее назначенный оккупационными силами руководитель «временной администрации Запорожской области» Евгений Балицкий заявил, что корабль вывез из Бердянска семь тысяч тонн украинского зерна, которое было похищено гражданами Российской Федерации.

Также ранее уже сообщалось о том, что Украина нашла два способа, как продать зерно.