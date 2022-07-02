Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «ЛигаБизнесИнформ», подобного с таким заявлением выступил руководитель комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон, отвечая на соответствующее предложение канцлера Германии.

В частности, Михкельсон подчеркнул, что ему весьма трудно предположить, какими мотивами руководствуется Шольц. Не исключено, что таким образом, он пытается избежать эскалации конфликта.

Дословно из заявления эстонского политика:

«По всей вероятности, происходит что-то еще. То, о чем пока что мы не знаем. Однако факт того, что мы собираемся предоставить льготы по санкциям в отношении РФ тогда, когда Россия ничего не делает, чтобы снять блокаду с Одесского порта и разрешить экспортировать украинское зерно, определенно посылает Кремлю некий сигнал».

При этом Михкельсон считает, что снятие ограничений на транзит было бы, так сказать, наказанием и для Литвы, ведь она выполняет санкции, введенные Европейским Союзом.