Как информирует «НБН» со ссылкой на белорусское государственное агентство «БЕЛТА», Александр Лукашенко распорядился «взять под прицел» центры принятия решений в столицах врага в Минске.

Об этом он заявил сегодня, второго июля, во время торжественного собрания по случаю Дня независимости.

В это же время нелегитимный белорусский лидер утверждает, что его страна вовсе не хочет воевать против Украины. Более того, эта война и вовсе им не нужна.

Дословно из заявления Лукашенко:

«Я заверяю вас клятвенно: ни один военный солдат из Беларуси на территории Украинского государства в войне не принимает участие. И хотел бы обратиться сейчас к тем, кто переживает, будет ли Лукашенко воевать в Украине, или нет… Если вы пойдете на нашу землю и вторгнетесь, если начнете убивать наших граждан, мы точно ответим. И ответить мы имеем чем. И не только тем, о чем мы недавно говорили с Путиным. Я уже отдал приказ взять под прицел, как можно говорить сейчас, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими обстоятельствами».

Ранее мы уже писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с президентом РБ Александром Лукашенко.