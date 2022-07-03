Как информирует «НБН», об этом высокопоставленный политик сказал сегодня в Киеве на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Если Путину захочется прибыть на эту встречу, а у меня нет уверенности, что он именно так и поступит, его ожидает такой прием, на который он вполне заслужил, а именно – недружественный. У него нет понятия уважения к правовластию в мире, а его поведение не соответствует ценностям современного мира», — пояснил Албенизи.

Отметим, что проведение саммита G20 запланировано на ноябрь 2022 года в Индонезии. Президент этой страны прислал личное приглашение своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По состоянию на сегодняшний день в «Группу двадцати» входят 19 стран и Европейский союз. Ранее глава Белого дома Джо Байден выступил с предложением об исключении РФ из «Большой двадцатки» в связи с ее агрессией в Украине.

В то же время, украинский президент прокомментировал приглашение Украины стать участницей саммита G20 и рассказал, от чего будет зависеть окончательное решение Киева по данному поводу.