Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», Шольц подчеркнул, что Германия делает поставки самого современного вооружения для нужд ВСУ. Именно это и есть причиной того, что скорость поставок не такая быстрая, как то ожидалось.

Руководитель правительства Германии добавил, что ракетные установки, которые Украина получает от других государств, уже находятся на складах. Однако, в это же время, они не есть наиболее современными. В это же время самоходные артиллерийские установки, которые отправит Германия, будут «наиболее новыми гаубицами на рынке нашего мира».

При этом он добавил, что сравнивать скорость поставок оружия из США и Германии нецелесообразно, ведь Вашингтон тратит невероятное количество средств на оборону, что является очень большой инвестицией.

Напоследок Олаф Шольц добавил, что длительные задержки с поставками немецкого оружия, по сравнению с быстрыми поставками американского, объясняются тем, что солдат из Украины нужно обучить на территории ФРГ.