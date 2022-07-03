Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом заявил украинский посол в Турции Василий Бондар. Насколько известно, сухогруз загружен зерном, которое оккупанты могли украсть на территории Украины.

Украинский дипломат процитировал турецкие власти следующим образом:

«Мы, турецкие власти, в полной мере находимся в сотрудничестве по данному вопросу. В настоящий момент судно стоит на входе в порт. Оно уже задержано турецкими органами таможни».

Согласно словам посла Украины в Турции, дальнейшая судьба корабля будет решена завтра, четвертого июля.

По состоянию на текущий момент удалось выяснить, что сухогруз, который прибыл в Турцию из оккупированного Бердянска, принадлежит компании из Казахстана KTZ Express. Однако по причине того, что корабль был взят в бербоут-чартер компанией из России «Грин-Лайн», не находящейся под санкциями, то оно прибыло в турецкий порт под флагом государства-оккупанта.