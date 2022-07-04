После того, как компания McDonald’s в мае заявила об уходе их Российской Федерации, было принято решение создать отечественный аналог американского фастфуда, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Сталингулаг».

Меню новой сети «Вкусно и точка» предлагает россиянам некачественные блюда и уменьшенные порции. Кроме того, хитовые позиции, которыми славятся американские рестораны, являются опасными для здоровья: посетили начали активно публиковать в социальных сетях фотографии бургеров с заплесневелыми булочками.

Один из клиентов «Вкусно и точка» оставил в Сети честный отзыв о посещении нового заведения. Россиянин признался, что он равнодушен к фастфуду, однако ему было интересно узнать, что такое McDonald’s по-русски. По его словам, он остался сильно разочарован и лучше бы съел шаурму.

Напомним, что открытие сети «Вкусно и точка» сопровождалось рядом скандалов. Сначала в соцсетях сообщили, что ресторан быстрого питания украл логотип у португальской компании. После стало известно, что «позаимствовали» и название для российского аналога McDonald’s.