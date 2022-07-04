Как информирует «НБН» со ссылкой на ряд российских СМИ, БПЛА обрушился на частный дом в городе Таганроге. Это Ростовская область (Российская Федерация, — ред).

Дословно из обнародованного сообщения российскими средствами массовой информации:

«В частном секторе на пятнадцатом Новом переулке загорелся дом. Он находится в частном секторе. Там сейчас находятся все службы. Рядом валяются обломки БПЛА. Предположительно, именно этот беспилотник и попал в частный дом».

При этом российские средства массовой информации не сообщают о том, чей именно это беспилотник.

Также в Сети было опубликовано ВИДЕО происшествия.

Ранее известный российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что на территории России начнут происходить масштабные события, да такие, что против них крушение крейсера Москва и пожар в Брянске были просто мелочью.