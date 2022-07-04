Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Czech Radio.

Так, Фиала считает, что нужно все возможное делать для того, чтобы привлечь компании Чехии, а также иных структур к работам по восстановлению Украины после завершения войны. Именно с таким заявлением премьер-министр выступил перед своим вылетом в Швейцарию.

Согласно его словам, послевоенное восстановление государства станет вызовом всем главным игрокам демократического мира, а ее приоритеты должны определяться самими гражданами Украины.

При этом глава правительства утверждает, что Республика Чехия и далее будет продолжать поддерживать Украину поставками военного материала, ремонтом техники для военнослужащих, а также гуманитарной помощью.

Среди прочего Лугано Фиала проведет встречу со своим коллегой из Украины Денисом Шмыгалем, который ознакомит участников с планом реконструкции и развития Украины согласно планам киевских властей.

После мероприятия завтра, 5 июля, ожидается принятие так называемой Логанской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.

Ранее стало известно, что такие старны как Чехия, Нидерланды и Польша оставляют послания Российской Федерации на снарядах, которые они предоставляют Украинскому государству.