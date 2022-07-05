Как информирует «НБН» со ссылкой на российские информационные агентства, война РФ против украинского народа, которую в Москве называют «спецоперацией», по утверждениям с российской стороны, будет длиться до тех пор, «пока не осуществятся все поставленные Путиным задачи».

Об этом заявил глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу.

Дословно из заявления Шойгу:

«Специальная военная операция России на территории Украинского государства будет продолжаться до полного выполнения поставленных президентом РФ задач».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он надеется на то, что военного вторжения со стороны Республики Беларусь в нашу страну не будет.