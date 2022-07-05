Российские космонавты устроили на Международной космической станции пропагандистскую акцию, развернув флаг «народной республики» оккупированного РФ Донбасса, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу астронавта из США.

Вертс показал соответствующий кадр, который был опубликован российской корпорацией «Роскосмос» и ссылку на новость в издании The Guardian. Таким образом космонавты РФ решили поздравить непризнанную «ЛНР» с «освобождением».

Американский астронавт призвал обратить внимание на вопиющую ситуацию на МКС, которую россияне начали официально использовать для пропаганды войны против Украины, где они ежедневно убивают мирных жителей. Вертс отметил, что игнорировать это нельзя, отметив в публикации аккаунты NASA, российского космического агентства и его главы Дмитрия Рогозина.

Напомним, что Рогозин угрожал США оставить Международную космическую станцию без российских модулей и грузовых кораблей, которые стабилизируют ее орбиту. Однако NASA нашло способ решить этот вопрос без РФ.