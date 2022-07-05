Караулов, который поддерживает убийства украинцев, пожаловался на то, что европейцы не стесняются демонстрировать свое плохое отношение к россиянам. Он недоумевает, почему так происходит, информирует «НБН».

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365». Пропагандист рассказал, что гражданам Российской Федерации в европейских государствах приходится несладко и он якобы не может понять в чем причина непринятия его соотечественников за рубежом.

По словам Караулова, за границей россиянам задают вопрос об их национальности если узнают, что они русские, демонстрируют свое пренебрежение.

Он отметил, что неоднократно происходили ситуации, когда жителям страны-агрессора в заведениях подавали чай или кофе, при этом «половина ресторана плевала» в чашку.

Ранее советник главы ОПУ Сергей Лещенко обратил внимание на высказывание пропагандиста Александра Коца о поставках оружия Украине из Германии. Он рассказал, как россияне манипулируют немцами.