Спикер Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен не собирается проводить переговоры с российским министром иностранных дел в ходе встречи глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки», информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу американского Госдепартамента.

Прайс напомнил, что Российская Федерация ведет войну против Украинского государства, поэтому Блинкену не время общаться с руководителем внешнеполитического ведомства страны-оккупанта.

Вашингтон хотел бы увидеть серьезное отношение России к дипломатии, и чтобы она дала повод для переговоров с Лавровым, однако на сегодня США видят только жестокость государства-агрессора в отношении украинцев. Спикер Госдепа добавил, что на сегодня со страной-оккупантом нельзя вести дела как раньше.

Ранее Блинкен заявил о необходимости привлечь РФ к ответственности за военные преступления в Украине, объяснив, что для этого делает Североатлантический Альянс.