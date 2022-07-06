Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом рассказали британские средства массовой информации.

В частности, в материале Sky News отмечается, что главы правительств уже отправили своего представителя к Борису Джонсону. Как известно, журналистам ВВС удалось выяснить, что в группе, между прочим, глава Министерства транспорта Грент Шаппс, министр по Северной Ирландии Брэндон Левис, министр по вопросам Уэльса Саймонт Харт, а также глава Министерства финансов Надхим Захави.

В это же время сообщается, что количество представителей правительства, которые ушли в отставку в знак протеста, достигает тридцати пяти человек.

Насколько известно, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения в Украину активно поддерживал и продолжает поддерживать Украинское государство. Также он не один раз посещал столицу Украины Киев за время боевых действий.