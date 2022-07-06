Втему Приговор российским танкам: Украина получила от Германии крупную партию оружия

Как информирует «НБН» со ссылкой на DW, по словам Шольца, вооружение Украине будет поставляться в рамках так называемого кругового обмена с государствами-партнерами.

По его словам, которые он озвучил в ходе своего выступления в Бундестаге, эти вооружения будут переданы Вооруженным силами Украины уже в самое ближайшее время.

Насколько известно, круговой обмен – это когда страны Восточной Европы предоставляют Украинскому государству тяжелое вооружение образцов СССР, а ФРГ поставляет взамен этим странам современные аналоги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шольц и Макрон обсудили важные вопросы по Украине.