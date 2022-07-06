Как информирует «НБН», в Телеграм Володин обнародовал цитату экономиста из Соединенных Штатов Америки Джефри Сакса, который не отрицал, что COVID-19 мог быть создан в биологической лаборатории Штатов.

Согласно мнению Володина, американская власть в обязательном порядке должна понести ответственность за подобного рода последствия инфекции коронавируса, как «миллионы заболевших и погибших, а также мировой экономический кризис и падение уровня жизни людей».

Дословно из заявления Володина:

«Всем странам, которые пострадали от пандемии, Соединенные Штаты Америки должны компенсировать понесенные убытки».

Также Володин считает, что должны быть «остановлены и рассекречены все военные биологические разработки Соединенных Штатов Америки».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине карантин из-за инфекции коронавируса был продлен до конца лета.