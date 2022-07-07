Председатель Госдумы Вячеслав Володин позарился на Аляску, заявив, что Соединенные Штаты Америки всегда должны помнить о том, что часть их территорий якобы российские. Кроме того, он дал понять, что американский штат РФ аннексирует с помощью «референдума», информирует «НБН».

На угрозы Москвы отреагировал экс-глава МИД Литвы в своем Twitter-аккаунте. Линкявичюс обратил внимание на то, что бывший глава России Дмитрий Медведев практически еженедельно угрожает миру Третьей мировой войной, а Володин пугает тем, что «отберет» Аляску у Америки.

Бывший министр иностранных дел отметил, что у кремлевской «элиты» болезнь мозга вошла в новую опасную стадию. По его словам, от российских чиновников нужно убрать острые предметы, чтобы предотвратить травмы.

Отметим, что Россия ранее угрожала «отменить» независимость Литвы. На намерение Госдумы РФ отреагировал литовский депутат, который потроллил инициативу путинского «единоросса» и напомнил любопытный факт из истории.