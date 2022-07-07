Разведка Великобритании сообщает, что правительство страны-оккупанта предложило законопроект о «специальных экономических мерах», который позволит Кремлю мобилизовать мощности и высвободить активы из госрезервов на боевые действия в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Соединенного Королевства.

Власти РФ отказались от политически чувствительной официальной мобилизации, поэтому решили ввести экономические меры для поддержки «СВО» в Украине.

Законопроект предлагает ввести изменения в Трудовой кодекс России, чтобы осуществить «специальные меры» в экономической сфере при «контртеррористических операциях» за пределами страны.

Документ позволит руководству РФ разбронировать материальные ценности госрезерва, ввести режим сверхурочной работы в «отдельных организациях», на время расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также заключать контракты по госзакупкам и гособоронзаказам с юридическими лицами без права их отказа от сотрудничества.

Отметим, что советник руководителя ОПУ Алексей Арестович утверждает, что у россиян не хватает ресурсов для захвата больших городов, подчеркнув, что на Донбассе у них был последний большой успех в войне против Украины.