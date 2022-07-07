Как информирует «НБН», об этом пишут российские пропагандистские информационные агентства.

Так, Путин заявил:

«Мы слышим сегодня, что на поле боя нас хотят победить… Что сказать в таком случае… Пускай попробуют. Не один раз нам доводилось слышать, что Запад намерен воевать с нами до последнего украинца. Это является трагедией для народа Украины. Однако, по всей видимости, все идет именно к такому сценарию. Однако всем важно знать, что мы еще ничего по большему счету и не начинали всерьез. В это же время мы вовсе не отказываемся от мирных переговоров, но вот те, кто от них отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет им договориться с нами».

В это же время вину за то, что в Украине началась война, Путин переложил на Запад.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт Олег Жданов сделал заявление относительно того, что командование захватчиков весьма просчиталось, и это очень на руку Украине.