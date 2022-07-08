Как информирует «НБН», в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на восемнадцать часов сегодня, 8 июля, войска Беларуси ведут разведывательные действия на Волынском и Полесском направлениях.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Подразделения Вооруженных сил Беларуси на Полесском и Волынском направлениях ведут разведывательные действия. Также они усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, в первую очередь БпЛА».

Насколько известно, еще в марте 2022-го президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что есть определенные условия для начала вторжения белорусских вооруженных сил на территорию Украинского государства.