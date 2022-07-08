Глава МИД Российской Федерации пожаловался на то, что его государство на саммите дипломатов «Большой двадцатки» называли агрессором, оккупантом и захватчиком, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

«Много чего мы сегодня услышали», — сообщил соратник кремлевского диктатора.

Также Лаврову не понравилось то, что все участники форума в один голос призывали Россию прекратить «спецоперацию» на украинской территории и мирно урегулировать вопрос.

При этом Руководитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора обвинил Украину в том, что она якобы остановила переговорный процесс о мире с РФ.

Отметим, что Лаврову пришлось не сладко с первых минут саммита руководителей МИД «Большой двадцатки». Российскому дипломату задали неудобный вопрос на красной ковровой дорожке, кроме того, коллеги устроили ему полную изоляцию. Иностранные политики демонстративно игнорировали представителя Кремля.