Прибыв на мероприятие, российский дипломат на красной дорожке получил «холодный душ» от одного из журналистов. Представитель СМИ дважды озвучил неудобный вопрос Лаврову, который после первого раза сделал вид, что ничего не услышал, информирует «НБН» со ссылкой на AP News.

«Зачем вы начали войну?» – крикнул журналист.

Вероятно, после этого глава МИД РФ решил не засиживаться на Бали, где проходило мероприятие, и решил сбежать как можно скорее. На инциденте во время выхода на ковровую дорожку неприятности для руководителя дипломатического ведомства России не закончились.

Коллеги Лаврова устроили ему полную изоляцию, избегая совместной съемки с российским чиновником, и отказываясь даже от традиционного общего фото. Главы МИД «Группы семи» проигнорировали и приветственный ужин, где присутствовал соратник Путина.

Главный дипломат РФ решил закончить эту эпопею, сбежав из зала заседаний сразу после своего выступления. Лавров решил не идти на трапезу для участников саммита в обед и пропустить пленарное заседание во второй половине дня.

Напомним, что накануне форума госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не намерен встречаться с Лавровым на саммите глав МИД «Большой двадцатки» и объяснил, что оживает Вашингтон от российского руководства.