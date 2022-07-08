Как информирует «НБН», целый ряд СМИ, в частности, Aljazeera, Kyodo, а также Reuters со ссылкой на NHK сообщили, что в Японии расстреляли бывшего главу правительства страны. Это произошло в момент, когда Абэ произносил предвыборную речь. Это произошло у железнодорожного вокзала.

В свою очередь корреспондент NHK отметил, что в ходе выступления Абэ было слышно два последовательных выстрела. После этого экс-премьер-министр упал, истекая кровью. Согласно данным СМИ, он был без создания. Более того, «все было похоже на то, что у него остановилось сердце».

Стражи порядка задержали нападающего, а за жизнь Абэ борются медики.