Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение посольства РФ в США, которое процитировала российская служба ВВС, речь идет о новом пакете помощи США на сумму четырехсот миллионов американских долларов, куда войдут и четыре ракетные системы залпового огня HIMARS.

Цитата из обнародованного сообщения:

«Увидели сообщение американского оборонного ведомства о будущей поставке на территорию Украины еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS. Это означает, что Вашингтон любыми путями пытается затянуть конфликт любыми путями. Тезис же американских политиков относительно того, что украинцы используют продукцию военного назначения только в оборонительных целях, вовсе несостоятелен».

При этом в посольстве уточнили, что американское оружие украинской стороной применяется для «уничтожения городов Луганской и Донецкой областей».

Ранее в Вооруженных силах Украины отреагировали на сообщения российской пропаганды об уничтожении американских реактивных систем HIMARS на фронте.