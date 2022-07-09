Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, согласно его словам, Российская Федерация не имеет намерений выводить собственные вооруженные силы с южных регионов Украинского государства, зато имеет в своих планах «сделать свободным весь Донбасс».

Такой ответ российский дипломат предоставил на вопрос о планах Российской Федерации.

Дословно из обнародованного послом заявления:

«Трудно прогнозировать вывод войск с юга Украины. Ведь у нас уже есть опыт, когда после вывода вооруженных сил там начинались провокации, там всех расстреливали и т.д.».

Помимо того, посол повторил ранее уже озвученные российской стороной манипулятивные причины широкомасштабного вторжения. По его словам, это «защита русскоязычных людей».

Келин при этом добавил, что рано или поздно власти Украинского государства должны решить для себя, что им лучше – мирное соглашение с Россией, или «продолжение сползать» в самый низ, на дно.

При этом автор материала Джейк Корделл подчеркнул, что такие высказывания российского посла дают понять, что конечной целью Российской Федерации является принудительный раздел, который лишит государство более пятой части ее территории.