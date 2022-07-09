Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление губернатора Брянской области, в регионе на железной дороге перед грузовым локомотивом сработало неизвестное взрывное устройство.

Дословно из сообщения Богомаза: «Девятого июля в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на ж/д путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Были повреждены стекла кабины машиниста. Сама железная дорога при этом не пострадала. Пострадавших среди людей тоже нет».

Власти страны-агрессора не сообщают, что именно перевозили в вагонах грузового поезда.

Напомним, в средине июня, а точнее четырнадцатого числа, на территории Российской Федерации произошло еще одно чрезвычайное происшествие. Сообщалось, что в Брянской области в какой раз вновь горела военная часть.